Супермодель Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз

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TMZ: супермодель Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз

44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка

Фото: JUSTIN LANE/ТАСС

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Новость о рождении малыша обрадовала не всех.

Супермодель Жизель Бюндхен, как сообщают TMZ, стала мамой в третий раз. Малыш и мама чувствуют себя отлично и находятся в полном здравии, хоть Жизель и не раскрывает пока никаких подробностей. Зато радость поклонников не знает границ.

Отец ребенка — инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте, с которым Жизель начала встречаться вскоре после расставания с Томом Брэди. Беременность модели стала настоящей сенсацией для фанатов, ведь известно, как тяжело она переживала развод с мужем после 13 лет брака.

Том же этой радости не разделяет. После того, как новость о беременности попала в сеть, он выложил сторис с песней, наполненную грустью. Публика уверена — лирика напрямую связана с новыми событиями в жизни экс-жены.

К тому же, как стало известно, сам Том узнал о положении Жизель именно из социальных сетей, что, возможно, добавило горечи в его чувства.

Для справки: Жизель и Том воспитывают двоих детей - 14-летнего сына Бенжамина и 11-летнюю дочь Вивиан.

Ранее 5-tv.ru писал, как связана Жизель Бюндхен с обманом инвесторов.

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