Супермодель Жизель Бюндхен и ее бывшего мужа подозревают в обмане инвесторов FTX

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Также в мошенничестве обвиняют американских спортсменов и бизнесменов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paulo Lopes; 5-tv.ru

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Многих американских знаменитостей подозревают в обмане криптоинвесторов, вложивших деньги в компанию FTX. Имена звезд фигурируют в иске, который подал один из вкладчиков. В этом списке есть супермодель Жизель Бюндхен, ее бывший муж и игрок в американский футбол Том Брэди, баскетболист Стефен Карри и многие другие известные спортсмены и бизнесмены.

Их обвиняют в том, что они вводили инвесторов в заблуждение, продвигая платформу. Например, снимаясь в рекламе FTX.

Ранее криптовалютная биржа объявила себя банкротом. Оказалось, она работала по принципу пирамиды и держалась только на вере вкладчиков в рост новых цифровых активов.

В общей сложности, клиенты из США потеряли 11 миллиардов долларов. В Штатах популярно мнение, что через эту платформу просто «отмывали» деньги, а в схеме была задействована Украина: якобы средства Запада на военные расходы Киев не использовал, а вкладывал в FTX.

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