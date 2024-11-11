«Под грудью комок смерти был»: как Мастеркова спасла подругу от рака

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Легкоатлетка Светлана Мастеркова помогла подруге вылечиться от рака

«Под грудью комок смерти был»: как Мастеркова спасла подругу от рака

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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С чудовищным недугом столкнулась режиссер Ольга Ушакова.

Знаменитая российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова спасла свою подругу режиссера Ольгу Ушакову от рака. О борьбе со страшной болезнью приятельницы спортсменка рассказала в эфире программы на федеральном канале.

Как отметила знаменитость, женщина после оглашения диагноза сразу позвонила ей.

«Конечно же, у нее были свои ресурсы, я говорю, давай, несколько мнений должно быть обязательно. Позвонила своим друзьям, подругам», — поделилась Мастеркова.

В итоге все закончилось хорошо. Ушаковой провели уникальную операцию, которая спасла режиссеру жизнь. Сделали это абсолютно бесплатно, отметила легкоатлетка.

Сегодня чемпионка вспоминает те дни с ужасом — непередаваемо тяжело было осознавать, что близкий человек находится на волоске от смерти. Всеми силами Светлана старалась поддерживать любимую подругу.

«Почему я заплакала сейчас? От того ощущения… когда мы гуляли в парке, она говорит, хочешь, посмотри. Я в первый раз в жизни видела, чувствовала, до сих пор помню это ощущение, когда у нее под грудью комок смерти был буквально, это очень сложно», — призналась спортсменка.

После хирургического вмешательства Ольга Ушакова некоторое время не могла поднять руку, которая, по словам врачей, и вовсе должна была «отсохнуть». Тогда Мастеркова разработала для приятельницы специальный комплекс упражнений, поспособствовавший выздоровлению и полному восстановлению. Всего через два года после тревожных событий победившая болезнь героиня стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу.

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