В Херсонской области нашли останки более 250 убитых фашистами в годы ВОВ

В Херсонской области на окраине Геническа поисковые отряды и криминалисты обнаружили останки более 250 человек, замученных и убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Людей массово расстреливали, а их тела сбрасывались в противотанковые рвы. На окраине Геническа в одном из таких рвов следователями и криминалистами во взаимодействии с поисковыми отрядами обнаружены останки уже более 250 человек», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что среди жестоко убитых есть старики, а также женщины и дети. Проводя расследование о геноциде народов СССР в годы ВОВ, СК достоверно установил, что немецко-фашистские захватчики в Херсонской области целенаправленно уничтожали советское население.

Доказательством послужили экспертизы и рассказы свидетелей. Также следователи тщательно изучили архивные материалы. Так выяснилось, что мирное население нацисты истязали и запугивали, несмотря на то невинный ли ребенок это или человек со слабым здоровьем.

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