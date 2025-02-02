«Это у нас как бы внутри было»: как медики спасали жизни в годы ВОВ

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 1 496 0

Работавшие медсестрами ветераны рассказали о своей работы во время войны.

Фото, видео: © РИА Новости/Николай Аснин; 5-tv.ru

Бои со смертью в годы Великой Отечественной войны шлb не только в на передовой, но и и в тылу —медики в немыслимых условиях спасали советских военных. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов узнал у ветеранов, как они вели свою битвы за Победу и жизни бойцов.

Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Новикова рассказала, что стала стала санитаркой в сочинском госпитале в 1943 году. В основном она перестилала постели, переодевала раненых. Если пострадавший был ходячим, то его нужно было отвезти на перевязку, а если лежачим — приносить еду из столовой.

«Мы радовались, что люди выздоравливали. Это у нас как бы внутри было», — отметила Лидия Новикова.

Ветеран Надежда Семеновна Топтунова вспоминает, как пошла на курсы медсестер она пошла сразу после 10 класса — да и спасать ей приходилось таких же молодых бойцов. Женщина временно работала в совхозе и жила на квартире. Когда пришли немцы, хозяйка жилья попросила Топтунову уйти. Чуть позже Надежда решила отправиться пешком в город Россошь с мешком за плечами, но дошла только до железнодорожной станции «Митрофановка».

Она также призналась, что начав работать, испытывала непростые эмоции — «и руки дрожали, и плакала».

«Истинная благодарность за хороший капитальный ремонт моей ноги. Петрович». А там Петровичу было 18 лет», — вспоминает Топтунова, перебирая многочисленные фотографии с благодарностями.

В самом кровопролитном 1943 году, когда было ранено более шести миллионов красноармейцев, Надежда Ивановна спасала солдат под Курском — целых50 суток шла та схватка.

Таисия Непогодина — ей 103 года —до войны она успела выучиться на акушерку. На фронт ушла 22 июня 1941 года — прямо со свадьбы подруги. Спасать людей приходилось в невероятных условиях.

«Раненые были. Плащ-палатками отгородили операционную, а здесь была перевязочная. Раненых, носилочных полный зал был», — вспоминает Непогодина.

Госпиталь, о котором она говорит, работал в гостинице в Баскунчаке.

Победу Таисия Ивановна встретила в Праге — и тогда она была в госпитале, на дежурстве.

За все годы войны в строй вернулось больше 70% раненых воинов — это около 18 миллионов человек.

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