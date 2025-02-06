Проломлен череп: пьяная горе-мать уронила младенца на пол в Петербурге

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 255 0

Трехмесячному ребенку проломило череп после падения с рук матери в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andy Dean; 5-tv.ru

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Малышка упала на кафельный пол, когда родители ругались.

Трехмесячного ребенка госпитализировали в Санкт-Петербурге после того, как его пьяная 21-летняя мать уронила на пол. Об этом сообщает канал «78» в Telegram-канале.

Все произошло в ночь на 5 февраля. Между молодыми родителями разгорелся конфликт после совместного распития. Во время ссоры горе-мать уронила дочку с рук на кафельный пол. Как отмечается, это не первый конфликт между родителями. Мужчина прежде кидался с кулаками на мать своего ребенка.

В результате маленькую девочку доставили в больницу в среду утром. У младенца диагностировали ушиб головного мозга средней степени и перелом костей черепа. Ребенок находится в реанимации.

Отмечается, что родители девочки не расписаны, семья на учете не состоит. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Подозреваемую уже задержали.

В середине января сообщалось, что многодетную мать обвиняют в истязании трехлетнего сына в Краснодарском крае. Женщина и ее сожитель неоднократно избивали ребенка. За малейшую провинность мальчика и вовсе запирали в сарае. На нем не осталось живого места к моменту обращения неравнодушных к правоохранителям: под глазом фингал, голова разбита, синяки и ссадины по всему телу.

Ранее 5-tv.ru писал, что годовалая малышка несколько часов ползала по шоссе. Девочка получила переохлаждение.

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