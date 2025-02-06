«Ей было так холодно»: годовалая малышка несколько часов ползала по шоссе

Девочка получила переохлаждение.

В Подмосковье на Старорязанском шоссе 11-месячная девочка по имени Лиза выползла на проезжую часть и едва не погибла. Малышку вовремя спас проезжающий мимо водитель по имени Баха. Об этой удивительной истории он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Поначалу он принял малышку за кошку, но ужаснулся, когда увидел ребенка, еще и в одной ночнушке. Мужчина тут же остановился, взял ребенка и потащил в машину. После этого он включил печку на полную мощность и укутал ее в плед.

Как вспоминает Баха, девочка была уже вся синяя от холода.

«Сели в машину с ней, включил печку, начал ее греть, чтобы она согрелась, бедная, потому что ей было так холодно», — сказал мужчина.

После этого он сразу вызвал полицию и скорую помощь. Вскоре появилась женщина, которая стала утверждать, что она — бабушка Лизы, и потребовала вернуть ребенка. Баха отказал ей, так как, получается, именно по ее вине девочка оказалась одна на морозе почти без одежды. Ребенка он передал правоохранителям и медикам.

Фото, видео: 5-tv.ru

Водителю известно, что малышка уже находится дома с родителями. Она жива, но у нее переохлаждение.

«Переохлаждение первой степени, лечение амбулаторное», — сообщил Баха.

Стоит отметить, что по трассе также проезжало несколько фур следом за Бахой. Скорее всего, они бы точно не заметили на дороге младенца, и тогда бы уже произошла трагедия.

Позже выяснилось, что бабушка Лизы страдает психическим заболеванием, и не так давно вышла с курса лечения. Пока что неизвестно, каким образом девочка выбралась из рук бабушки и осталась в одиночестве.

Что касается родителей, то они хотели отблагодарить Баху материально, но он отказался.

«Мне не нужны никакие деньги. Я помог не для того, чтобы мне скинули деньги. „Спасибо“ достаточно», — сказал водитель.

Он лишь сказал родителям, чтобы они лучше потратили денежные средства на лечение Лизы.

«У нее руки были не то чтобы красные, они почти уже синие от холода. На улице минус пять градусов. Ребенок ходит по голому асфальту. Ну вы же это представляете себе? Я был в теплой одежде, и мне было холодно», — вспоминает мужчина.

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