Азербайджан уведомил Россию о закрытии Русского дома в Баку

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 23 0

В Россотрудничестве пока что не подтвердили эту информацию.

Азербайджан уведомил Россию о прекращении деятельности Русского дома в Баку

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Власти Азербайджана официально уведомили Россию о прекращении деятельности в Баку информационно-культурного центра «Русский дом», сообщает ТАСС. Официального подтверждения этой информации пока нет, а в самом учреждении заявили, что работа продолжается в обычном режиме.

Касательно ситуации уже высказался глава Россотрудничества Евгений Примаков. Государственный деятель отметил, что российская сторона на протяжении очень долгого времени просила власти Азербайджана поддержать инициативу по развитию международных отношений и помочь с регистрацией Русского дома, однако столкнулась с безразличием.

«Сейчас происходит работа по линии МИД. Я надеюсь, поскольку это единственный разумный вариант, что будут эти эмоции как-то немножко приостановлены и адекватное, вменяемое, разумное решение со стороны Азербайджана будет найдено», — заявил Примаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Азербайджане ликвидировали готовившую теракты группировку.

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