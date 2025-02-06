Сын Иды Галич побывал на УЗИ вместе с мамой: «Когда малыш проснется?»

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Сын Иды Галич побывал на УЗИ вместе с мамой

Сын Иды Галич побывал на УЗИ вместе с мамой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Маленький Леон покорил всех в клинике и увидел будущего братика или сестренку.

Телеведущая и блогер Ида Галич посетила клинику вместе со своим сыном Леоном. По словам знаменитости, ребенок сам захотел отправиться с мамой на УЗИ, чтобы посмотреть на своего будущего братика или сестренку. Трогательное видео Галич опубликовала в личном блоге.

«Он (Леон. — Прим. ред.) приехал ко мне на работу, помог даже одеться, и мы отправились в клинику, где он, кстати, всех сразу же покорил. Он с нетерпением ждал, когда малыш появится на экране и даже спросил меня: «Когда он проснется?» — поделилась блогер.

Мальчик был в восторге, а Галич «чуть не умерла от умиления». В клинике Леон познакомился с врачом и малышом. Там он всем подарил цветы, конфеты и стал любимчиком.

Впервые аудитория заподозрила девушку в беременности на показе Schiaparelli в рамках парижской недели моды. Тогда Галич надела полупрозрачное облегающее платье, которое спровоцировало множество слухов. Все подтвердились через два дня, когда блогер выложила подборку фотографий с трогательной подписью.

Позднее Галич поделилась видео с реакцией сына Леона на новости о беременности. Мальчик рад и с нетерпением ждет рождения младшего брата или сестры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич тяжело пережила первые три месяца беременности.

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