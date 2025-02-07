Опубликованы кадры лодки Федора Конюхова, который попал в 10-бальный шторм

Появились первые кадры легендарного русского путешественника Федора Конюхова после того, как он пережил 10-бальный шторм в Южной Атлантике.

Исследователь признается, что это были самые высокие волны, которые он видел в жизни и самый тяжелый момент за все время его морских путешествий. Но Федор выжил, и то волнение океана, которое запечатлено на кадрах — можно сказать, штиль для «ревущих сороковых».

Съемка сделана с борта научно исследовательского судна Академик Федоров. За 63 дня своего плавания Конюхов впервые услышал в эфире русскую речь. Наши моряки помогли ему проверить радар и радиосвязь.

На прощание 73-летний путешественник помахал рукой, показав, что он находится в прекрасном расположении духа и готов продолжать одиночную кругосветку на весельной лодке.