Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

США являются самым ярым противником деятельности МУС.
Фото: Reuters/Elizabeth Frantz
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Американский лидер Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против США и их союзников, в том числе Израиля. В ноябре 2024 года суд выдал ордера на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта «за военные преступления в секторе Газа».
В документе, распространенном Белым домом, сказано, что Штаты будут вводить ограничения в адрес тех, кто ответственен за «нарушения МУС». К этим мерам относятся блокировка собственности, активов, запрет на въезд в Соединенные Штаты сотрудникам суда и их семьям.
«Я, Дональд Трамп, президент США, постановил, что МУС, созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», — гласит указ.
Согласно документу любая попытка со стороны МУС расследовать, арестовывать, задерживать или привлекать к ответственности американских граждан или выходцев из государств-партнеров Соединенных Штатов угрожает национальной безопасности и внешней политике.
Ранее, писал 5-tv.ru, МИД Израиля официально проинформировал ООН о выходе из Совета по правам человека (СПЧ).
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