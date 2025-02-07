Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Американский лидер Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против США и их союзников, в том числе Израиля. В ноябре 2024 года суд выдал ордера на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта «за военные преступления в секторе Газа».

В документе, распространенном Белым домом, сказано, что Штаты будут вводить ограничения в адрес тех, кто ответственен за «нарушения МУС». К этим мерам относятся блокировка собственности, активов, запрет на въезд в Соединенные Штаты сотрудникам суда и их семьям.

«Я, Дональд Трамп, президент США, постановил, что МУС, созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», — гласит указ.

Согласно документу любая попытка со стороны МУС расследовать, арестовывать, задерживать или привлекать к ответственности американских граждан или выходцев из государств-партнеров Соединенных Штатов угрожает национальной безопасности и внешней политике.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД Израиля официально проинформировал ООН о выходе из Совета по правам человека (СПЧ).