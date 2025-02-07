В МИД Израиля официально заявили ООН о выходе из Совета по правам человека

Решение было принято вслед за США.
Фото: www.globallookpress.com/Shang Hao
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Израиль официально проинформировал ООН о своем выходе из Совета по правам человека (СПЧ). Об этом в социальной сети X рассказал министр иностранных дел страны Гидеон Саар, который анонсировал это решение накануне, 5 февраля.
Публикацию он подкрепил письмом, которое было направлено председателю организации Юргу Лаубергу в 2025 году. По словам главы МИД, Тель-Авив поддерживает Вашингтон, заявивший о переоценке участия в совете.
«Я сообщил СПЧ ООН, что Израиль больше не будет в нем участвовать. Совет по правам человека последовательно позволял странам, нарушающим права человека, избегать проверки, при этом навязчиво преследуя Израиль, единственную демократию на Ближнем Востоке», — написал Саар.
В январе Израиль обратился в ООН с требованием, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) остановило свою работу в Иерусалиме. Также были разработаны и вступили в силу два закона о запрете деятельности БАПОР на «суверенной территории Израиля».
Прежде о сомнениях в деятельности ООН, а также ЮНЕСКО, высказывался американский лидер Дональд Трамп. По мнению президента США, международная организация не справляется со своими задачами, непропорционально финансируется и плохо управляется. Кроме того, 20 января он подписал указ о выходе государства из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Данную позицию не разделяет министр иностранных дел России. В ответ на ситуацию с ООН Сергей Лавров заявил, что Трамп и его администрация могли бы сделать Штаты одной из ответственных держав, но вместо этого, похоже, планируют проверить на прочность строящуюся вокруг организации мировую систему.
Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп рассказал о планах Тель-Авива передать Соединенным Штатам сектор Газа после завершения палестино-израильского конфликта.
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