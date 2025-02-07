В МИД Израиля официально заявили ООН о выходе из Совета по правам человека

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Решение было принято вслед за США.

Израиль официально проинформировал ООН о своем выходе из СПЧ

Фото: www.globallookpress.com/Shang Hao

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль официально проинформировал ООН о своем выходе из Совета по правам человека (СПЧ). Об этом в социальной сети X рассказал министр иностранных дел страны Гидеон Саар, который анонсировал это решение накануне, 5 февраля.

Публикацию он подкрепил письмом, которое было направлено председателю организации Юргу Лаубергу в 2025 году. По словам главы МИД, Тель-Авив поддерживает Вашингтон, заявивший о переоценке участия в совете.

«Я сообщил СПЧ ООН, что Израиль больше не будет в нем участвовать. Совет по правам человека последовательно позволял странам, нарушающим права человека, избегать проверки, при этом навязчиво преследуя Израиль, единственную демократию на Ближнем Востоке», — написал Саар.

В январе Израиль обратился в ООН с требованием, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) остановило свою работу в Иерусалиме. Также были разработаны и вступили в силу два закона о запрете деятельности БАПОР на «суверенной территории Израиля».

Прежде о сомнениях в деятельности ООН, а также ЮНЕСКО, высказывался американский лидер Дональд Трамп. По мнению президента США, международная организация не справляется со своими задачами, непропорционально финансируется и плохо управляется. Кроме того, 20 января он подписал указ о выходе государства из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Данную позицию не разделяет министр иностранных дел России. В ответ на ситуацию с ООН Сергей Лавров заявил, что Трамп и его администрация могли бы сделать Штаты одной из ответственных держав, но вместо этого, похоже, планируют проверить на прочность строящуюся вокруг организации мировую систему.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп рассказал о планах Тель-Авива передать Соединенным Штатам сектор Газа после завершения палестино-израильского конфликта.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
6 февр
Когда закончится конфликт: Трамп заявил, что Израиль может передать США сектор Газа
27 янв
Ливанская армия заняла оставленные Израилем позиции на юге страны
20 янв
Освобожденные в Газе израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»
20 янв
Переданные Израилю заложницы ХАМАС встретились со своими семьями
4 янв
Представитель Палестины заплакал во время заседания Совбеза ООН
2 янв
В результате атаки Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли десять человек
26 дек
Израиль атаковал машину с журналистами в секторе Газа
24 дек
Израильская армия нанесла удар по госпиталю в секторе Газа
17 нояб
«Хезболла» нанесла удары по пяти военным базам Израиля
13 нояб
«Верните домой»: пленный россиянин Труфанов вышел на связь из Сектора Газа
-2° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:21
Правящая партия Гренландии планирует провести референдум о независимости
0:55
«Садитесь!» — что спасло упавших на лифте подростков
0:31
В МИД Израиля официально заявили ООН о выходе из Совета по правам человека
0:10
«Неправильная энергетика»: в ГД посоветовали Валиевой отдать медали после решения CAS
23:54
Сын Иды Галич побывал на УЗИ вместе с мамой: «Когда малыш проснется?»
23:36
«Каша — мать наша»: в чем главная польза популярного завтрака

Сейчас читают

«Был опытным пилотом»: вдова погибшего при крушении самолета в Подмосковье вышла на связь
Алаудинов раскрыл детали отражения контратаки украинских боевиков в Курской области
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год