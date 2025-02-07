Центробанк назвал сроки выпуска новой банкноты в 1000 рублей

Дизайн купюры выбирали всей страной

Центробанк (ЦБ) намерен выпустить новую банкноту номиналом 1000 рублей в конце 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в своем Telegram-канале.

«Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года», — говорится в публикации.

Кроме того, в ЦБ рассказали о причинах выпуска бумажных купюр номиналом пять и десять рублей. По словам регулятора, граждане стали более часто использовать бумажные деньги, которые занимают меньше места в кошельке, чем более тяжелые монеты.

Помимо этого, делать бумажные деньги гораздо выгоднее, чем чеканить монеты. При этом не стоит беспокоиться об их долговечности, отмечает ЦБ. Так, бумажные деньги покрывают специальным лаком, поэтому прослужат долго.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 400 тысяч россиян проголосовали за новый дизайн 1000-й купюры.

Голосование проходило с 29 ноября по 12 декабря 2024 года Любой желающий мог отдать свое предпочтение одной из 25 отобранных экспертами достопримечательностей Поволжья.