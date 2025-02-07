Аэропорт Сухума примет первый за почти 30 лет рейс из Москвы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 37 0

Регулярное прямое воздушное планируется возобновить в мае.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Абхазии аэропорт Сухума примет тестовый рейс из России впервые за почти 30 лет. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Испытательный полет состоится 7 февраля. Лайнер прилетит из московского аэропорта «Внуково», а затем вернется обратно. При этом регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года.

Сумской аэропорт не принимал пассажирские рейсы с 1993 года. Тогда его закрыли из-за грузино-абхазской войны. Руководство республики не раз планировало восстановить полеты. Однако договориться о реконструкции удалось только в октябре 2024 года.

К слову, абхазский политический деятель Бадра Гунбой говорил, что восстановление авиасообщения с Россией является важным событием для республики. Кроме того, на днях РФ отправила финансовую поддержку на социально-экономическое развитие Абхазии. Помощь составила 5,2 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как политический кризис в Абхазии ударил по туризму.

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