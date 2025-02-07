«Глаз дергается»: Лера Кудрявцева прокомментировала слухи об избиении няни

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 43 0

Лера Кудрявцева опровергла информацию об избиении персонала

«И смех и грех»: Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о жестокости к няне

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Телеведущую не в первый раз обвиняют в жестокости.

Телеведущая Лера Кудрявцева жестко ответила на распространившиеся слухи о своей жестокости по отношению к подчиненным в личном блоге в соцсетях. Ранее в Интернете стала появляться информация о том, что за замечание дочке, сделанное няней, знаменитость ударила сотрудницу, после чего использовала ненормативную лексику прямо при шестилетней девочке.

Затем появилась информация о том, что кадровое агентство, которое занималось трудоустройством няни, отказалось от сотрудничества с Лерой Кудрявцевой в ответ на инцидент. Более того, менеджер заявила о том, что это уже третий неприятный случай в работе с семьей звезды.

Тем не менее, телеведущая назвала все клеветой и выступила против распространения подобных слухов.

«У меня аж глаз начал дергаться», — описала свое состояние знаменитость.

Лера Кудрявцева заявила, что готова угрожать авторам слухов исками и судами.

«По сути, любой может написать все, что угодно, и ему за это ничего не будет», — добавила телеведущая, напомнив, что о ней регулярно появляется много неподтвержденных сведений.

По словам Кудрявцевой, она никогда не позволяла себе ругаться при ребенке.

«Нянь я своих люблю и очень ценю. Я даже голос не повышаю никогда, ни на ребенка, ни уж тем более людей, которые со мной работают. Так было всегда. И это мой закон», — заключила Кудрявцева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие недостатки находит в себе Лера Кудрявцева.

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