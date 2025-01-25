«Курю, матерюсь и жру сладкое»: Кудрявцева откровенно рассказала о своих недостатках

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 14 0

Кудрявцева призналась, что курит, матерится и не занимается спортом

Лера Кудрявцева раскрыла 10 «плохих фактов» о себе

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Телеведущая опубликовала целый список из своих «пороков» в социальных сетях.

Телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих недостатках подписчикам в социальных сетях. Знаменитость опубликовала список из десяти плохих фактов о себе в Telegram-канале.

Кудрявцева честно призналась, что курит, матерится, любит сладкое и не занимается спортом. Кроме того, у нее нет никакой выдержки.

«Если что-то придумала сделать, то надо срочно, здесь и сейчас, а лучше вчера», — написала она.

По словам ведущей, она не умеет расслабляться и отдыхать, а также страдает гиперконтролем. Она уверена, что лучше нее все равно никто не сделает, потому всегда выполняет всю работу сама.

Кудрявцева отметила, что постоянно за всех переживает, при этом, если ее вывести из себя, может и послать на три буквы.

Последние пять пунктов скорее напоминают достоинства, однако Кудрявцева отмечает, что все это портит ей жизнь. Поэтому она планирует проработать свои недостатки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева чуть не лишилась пальца.

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