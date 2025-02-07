Украшен еловыми ветками: как в Петербурге встретили первый блокадный поезд

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В Петербурге на Финляндском вокзале встретили первый блокадный поезд

Фото, видео: 5-tv.ru

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Реконструкцию провели на Финляндском вокзале.

На Финляндском вокзале Петербурга сегодня воспроизвели прибытие первого поезда после прорыва блокады. Над перроном раздался гудок — как в феврале 1943-го.

Тогда состав, украшенный еловыми ветками, доставил с большой земли столь необходимое продовольствие. В рекордные сроки, всего за 17 дней была фактически заново построена разрушенная железная дорога. 33 километра путей перекладывали под обстрелами и в сильный мороз.

«Здесь приборов практически нет, которые контролируют этот процесс. Все контролирует машинист, сам человек, поэтому очень важен человеческий фактор. Чутье — понимать, слушать машину самое главное. Как раньше работали по старинке, так и сейчас работаем, ничего нового не появилось», — рассказал машинист паровоза Вадим Гуков.

Атмосферу того дня тщательно воссоздали реконструкторы. Музыка, костюмы, даже вагоны — точная копия тех, что прибывали в феврале 1943 года.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

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