Это не «голая вечеринка»: Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

Канье Уэста и Бьянку Цензори в голом платье прогнали с церемонии «Грэмми»

Канье Уэста и Бьянку Цензори попросили покинуть церемонию «Грэмми»

Фото: Jordan Strauss/ТАСС

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Пара пришла на премию без приглашения. А супруга рэпера еще и без одежды.

Американского рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии «Грэмми» после того, как она полностью разделась. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера. Как отмечает телеканал Entertainment Tonight, супруги явились на мероприятие без приглашения.

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Фото: Jordan Strauss/ТАСС

Супруга Канье Уэста, австралийская модель и архитектор Бьянка Цензори, часто шокировала публику смелыми образами. Однако «голое» платье, которое она выбрала в качестве наряда на церемонию «Грэмми», вызвало ужас у гостей мероприятия и пользователей социальных сетей.

На ковровую дорожку девушка вышла в шубе, однако сбросила ее на пол, стоило фотографам навести объективы на звездную пару. От Канье Уэста можно было ожидать многого, но, как оказалось, увидеть его жену полностью голой общественность все же была не готова.

Сам рэпер выглядел весьма скромно — он был в черных джинсах и футболке. Пользователи сети уверены, что решение появиться голой на красной дороже Бьянке Цензори навязал Канье. Фанаты пишут сотни комментариев о том, что подобная картина шокирует и печалит их. Они отмечают, что Бьянка — «чья-то дочь, которой Канье Уэст промыл мозги».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Канье Уэста обвинила бывшая возлюбленная.

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