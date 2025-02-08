В США на круизном лайнере Royal Caribbean случилась вспышка кишечной инфекции

Источником вируса могло стать все, что угодно: еда, вода или заболевший человек.

На круизном лайнере Royal Caribbean случилась вспышка желудочно-кишечного заболевания. Что вызвало отравление — неизвестно, однако от его последствий страдает уже почти 100 человек. Все они до сих пор на борту, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Около 89 пассажиров из 2164 на борту круиза Radiance of the Seas пострадали от желудочной инфекции, что составляет около 4,1% пассажиров», — сказано в сообщении.

Количество пострадавших среди экипажа незначительно — всего два человека из 910. Симптомы инфекции — рвота и диарея. Ситуация находится под контролем специалистов дистанционно. Больные пассажиры продолжают путь отдельно от здоровых: важно остановить распространение инфекции.

Согласно данным CruiseMappe, этот лайнер начал свой маршрут из города Тампа, штат Флорида. Он должен был плыть семь дней и остановиться в Мексике, Гондурасе и Белизе. Обратно в Соединенные штаты судно возвращалось в субботу. Однако теперь график может сдвинуться.

Чаще всего острый гастроэнтерит развивается из-за контакта с зараженной едой или водой. Впрочем, нередки и случаи инфицирования от других больных.

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