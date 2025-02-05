Аллергия или смерть? К чему может привести неправильное использование антибиотиков

Иногда лекарства — не спасение. Врач раскрыл главные опасности необдуманных действий.

Ошибки в выборе антибиотиков, дозировке или длительности курса могут привести к серьезным последствиям. В интервью информационному агентству RuNews24 врач-терапевт Наталья Леонтьева пояснила, что антибиотики эффективны против бактерий и беспомощны перед вирусами, грибками или паразитами.

«Только врач может точно определить, когда и какой антибиотик вам нужен», — подчеркнула врач-терапевт Наталь.

Она напомнила, что внезапная смерть из-за антибиотиков — редкость, но в некоторых случаях это действительно возможно. Одной из главных угроз является анафилактический шок, который может развиться через несколько минут после принятия лекарства и требует немедленной помощи.

Кроме того, антибиотики способны вызывать тяжелые аллергические реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз. Эти состояния вызывают разрушение кожи и слизистых оболочек.

Стоит учитывать, что антибиотики нарушают баланс микрофлоры кишечника, что может привести к антибиотико-ассоциированной диарее. В особо тяжелых случаях у ослабленных людей это состояние может закончиться летальным исходом.

Также врач предупредила, что некоторые антибиотики могут вызвать серьезные проблемы у людей с предрасположенностью к нарушениям сердечного ритма. Неверно подобранный препарат или невыносимо тяжелая инфекция могут спровоцировать сепсис, что без должного лечения тоже угрожает жизни.

Особое внимание Леонтьева обратила на взаимодействие антибиотиков с другими препаратами, что может усилить или ослабить их действие.

Врач также напомнила, что антибиотики не помогают при гриппе. Они могут вызвать побочные эффекты, включая развитие устойчивости микроорганизмов.

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