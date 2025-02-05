Аллергия или смерть? К чему может привести неправильное использование антибиотиков

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Терапевт Леонтьева: антибиотики могут привести к летальному исходу

Неправильное применение антибиотиков: к чему может привести халатность

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иногда лекарства — не спасение. Врач раскрыл главные опасности необдуманных действий.

Ошибки в выборе антибиотиков, дозировке или длительности курса могут привести к серьезным последствиям. В интервью информационному агентству RuNews24 врач-терапевт Наталья Леонтьева пояснила, что антибиотики эффективны против бактерий и беспомощны перед вирусами, грибками или паразитами.

«Только врач может точно определить, когда и какой антибиотик вам нужен», — подчеркнула врач-терапевт Наталь.

Она напомнила, что внезапная смерть из-за антибиотиков — редкость, но в некоторых случаях это действительно возможно. Одной из главных угроз является анафилактический шок, который может развиться через несколько минут после принятия лекарства и требует немедленной помощи.

Кроме того, антибиотики способны вызывать тяжелые аллергические реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз. Эти состояния вызывают разрушение кожи и слизистых оболочек.

Стоит учитывать, что антибиотики нарушают баланс микрофлоры кишечника, что может привести к антибиотико-ассоциированной диарее. В особо тяжелых случаях у ослабленных людей это состояние может закончиться летальным исходом.

Также врач предупредила, что некоторые антибиотики могут вызвать серьезные проблемы у людей с предрасположенностью к нарушениям сердечного ритма. Неверно подобранный препарат или невыносимо тяжелая инфекция могут спровоцировать сепсис, что без должного лечения тоже угрожает жизни.

Особое внимание Леонтьева обратила на взаимодействие антибиотиков с другими препаратами, что может усилить или ослабить их действие.

Врач также напомнила, что антибиотики не помогают при гриппе. Они могут вызвать побочные эффекты, включая развитие устойчивости микроорганизмов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как вылечить детский насморк.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.53
-1.41 102.69
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Незаконный массаж: в Петербурге накрыли публичный дом
18:04
Более 3,5 тысяч человек остались без света в Новгородской области из-за непогоды
17:50
Экстракт хвои: в чем опасность использования ополаскивателя для рта
17:34
Точно в цель: ВС РФ уничтожили «Искандером» склад ВСУ в Сумской области
17:20
Больше не «биполярка»: у Канье Уэста обнаружили аутизм
17:14
Артиллеристы ВС РФ уничтожают позиции ВСУ под Покровском

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Этно-опера «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли готовится к премьере
Имеют право: шесть причин для законного отказа в бесплатной медицинской помощи
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год