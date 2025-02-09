Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп принял решение о введении санкций в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Об этом сообщает агентство Reuters.

В марте 2023 года Хан выдал ордер на «арест» главы Российской Федерации Владимира Путина.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым лицом, против которого были введены экономические и визовые санкции по инициативе президента США Дональда Трампа.

Пока неясно, кто еще из сотрудников Международного уголовного суда попал в санкционный список американского лидера.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда из-за того, что там проводились расследования в отношении США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский лидер принял решение не депортировать из страны принца Гарри. По словам Трампа, у герцога Сассекского и так много проблем, одна из которых — его жена. Президент США назвал Меган Маркл ужасной.