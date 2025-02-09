Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда

В 2023 году этот человек выдал ордер на «арест» президент России Владимира Путина.
Фото: Reuters/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп принял решение о введении санкций в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Об этом сообщает агентство Reuters.
В марте 2023 года Хан выдал ордер на «арест» главы Российской Федерации Владимира Путина.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым лицом, против которого были введены экономические и визовые санкции по инициативе президента США Дональда Трампа.
Пока неясно, кто еще из сотрудников Международного уголовного суда попал в санкционный список американского лидера.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда из-за того, что там проводились расследования в отношении США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский лидер принял решение не депортировать из страны принца Гарри. По словам Трампа, у герцога Сассекского и так много проблем, одна из которых — его жена. Президент США назвал Меган Маркл ужасной.
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