Порядка 50 тысяч боевиков ВСУ умирают ежемесячно.

Украинцы все активнее сопротивляются принудительной мобилизации, на этой неделе прогремели три взрыва в военкоматах, есть погибшие. А в армии месяц от месяца растет число дезертиров.

Вот официальная статистика от украинской прокуратуры: в сентябре в рядах ВСУ было беглецов под восемь тысяч, в октябре больше девяти, в ноябре почти десять, в декабре — 17, в январе 18,5 тысяч дезертиров и самовольно оставивших часть. Это как будто четыре бригады ушли с фронта.

Да, украинская армия большая, под миллион, и не так быстро «рассосется», но тенденция налицо. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Заезжаем на Краснолиманское направление в ожидании грома среди ясного неба.

Снова пищит дрон-детектор. Потому что в мирное время ясный день — это повод улыбнуться и порадоваться. На войне же — нахмуриться и посетовать на плохую погоду. Потому что тут ясный день — это плохая погода, идеальные условия для разгула вражеских дронов.

Но у бойцов группировки «Запад» есть новаторское оружие против дронов — вкладной ствол с выстрелом 12 калибра, который работает на базе подствольника автомата Калашникова.

Несмотря на риск атак беспилотниками, бойцы Западной группировки войск бесстрашно ведут установку РСЗО «Град» к боевой позиции. И прямо под открытым небом, других вариантов просто нет, наводят направляющие ракет в сторону минометной точки ВСУ.

В этом взводе переделывают трофейные беспилотники, и снаряжают в боевой путь свои дроны-камикадзе на оптоволокне. Летит, управляемый оператором через длинный тонкий провод, и никакие РЭБ ему не помеха.

За все время боевых действий уничтожено около тысячи самолетов и вертолетов. Больше 40 тысяч беспилотников, свыше 30 тысяч автомобилей, 20 тысяч танков и броневиков, столько же — артиллерийских орудий, плюс полторы тысячи машин РСЗО.

За почти три года СВО потери ВСУ составили немногим менее миллиона человек! Но киевский режим занижает эти цифры с маниакальным упорством.

«На войне погибло около 45 тысяч наших людей», — прокомментировал президент* Украины Владимир Зеленский.

На паре таких километровых кладбищах с реющими жовто-блакитными флагами можно уместить те 45 тысяч о которых говорит глава киевского режима. И таких кладбищ по стране десятки — в каждом регионе. При этом, огромная часть украинских погибших до сих пор лежит в полях и руинах, потому что забирать их Киеву невыгодно ни политически, ни экономически.

Да и зачем тогда такая жестокая бусификация, если опять же верить Зеленскому про его 45 тысяч? Ведь официально ежемесячно с улиц сразу на фронт отправляют по 30 тысяч человек. Эти бойцы не только не мотивированы, не обучены и чаще гибнут или сдаются, они еще и начинают люто ненавидеть украинскую власть.

Большинство военнопленных заявляют это открыто, хотя имеют все шансы попасть на обмен и уехать обратно на Украину.

«ТЦК-шники, хватит заниматься фигней, прекращайте этот беспорядок! Что вы делаете, людей насильно затаскиваете в машины. Прекращайте! Потому что люди реально поднимутся, и будет вам не очень хорошо», — поделился пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко.

Но похищения на украинских улицах продолжаются. Людей вытравливают из машин газом под гогот тцкашников и полицейских, душат и калечат. Расталкивая даже пожилых матерей бусифицированных и их инвалидов-отцов.

50 тысяч в месяц теряют ВСУ убитыми и ранеными. Чаша терпения похоже переполнена. За последнюю неделю на Украине целый ряд нападений на военкоматы. Взрыв гранаты на КПП в Хмельницкой области.

Подрыв в ТЦК в городе Ровно — один погиб, шестеро пострадали. Взрыв у здания военкомата в Днепропетровщине. Застрелен из ружья сотрудник ТЦК в Полтавской области. Возможно, это начало силового столкновения военных и гражданских на Украине. Даже в командовании ВСУ стали считаться с этой угрозой, заявив открыто, что, если ситуация наберет обороты это станет приговором всему украинскому обществу.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти