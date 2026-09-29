Русофобская риторика сегодня весь день звучит в Брюсселе. За одним столом там собрались министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза, все они обсуждают пресловутую российскую угрозу. Среди главных тем — дальнейшее перевооружение Европы, новые поставки оружия Киеву и новый так называемый чрезвычайный протокол безопасности.

Впрочем, по одному из ключевых вопросов — о передаче Украине зенитных ракет Patriot — министры обороны договориться так и не смогли. За консультациями следит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Их плановая встреча вполне могла называться экстренным саммитом министров обороны. Брюссель срочно ищет ракеты в национальных арсеналах, фактически призывая союзников временно оголить собственную ПВО.

«Производство требует времени, а системы Patriot нужны Киеву уже сейчас. Один из вариантов — поставка ракет Украине государствами-членами и партнерами из собственных запасов», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Все это означало бы поменяться с Украиной местами в очереди на производство и последующие поставки. Германия стала первой страной, готовой незамедлительно внести свой вклад именно по такой схеме, увязывая ее с ухудшающимся прогнозом.

«Речь идет о различных средствах перехвата и системах ПВО — от комплексов Patriot до установок IRIS-T. Это должно быть сделано сейчас, потому что Украину ждет суровая зима», — сказал парламентский статс-секретарь Министерства обороны Германии Себастьян Хартманн.

О таких же амбициозных планах перед началом встречи заявляла и французская сторона.

«Одним из наших главных приоритетов является защита воздушного пространства Украины. Для этого Франция поставляет боеприпасы и перехватчики», — сказала министр обороны Франции Катрин Вотрен.

Но по итогам все 27 стран так и не сумели договориться о передаче Украине оставшихся у них ракет Patriot. По крайней мере, новых обязательств, по словам Каи Каллас, сегодня не поступило. Вероятно, у каждого министра теперь есть свое «но».

«Все опять упирается только в деньги, а не в реальное предоставление оружия, потому что-то оружие, которое сейчас необходимо Киеву, он все равно не получит вовремя. Поэтому это просто очередное перераспределение богатства — денег налогоплательщиков — в карманы богатых владельцев оружейных заводов», — сказал немецкий публицист Ральф Нимайер.

Что действительно имеется в наличии? Сколько? Из каких запасов? И когда будет получена замена? Особенно остро это ощущают на том самом восточном фланге ЕС.

«Когда сегодня у нас заключаются контракты с различными производителями, то чаще всего речь идет не о количествах, а о сроках. А у производителя все идет по очень длинной цепочке, сроки затягиваются, вместо того чтобы мы быстрее получили заказанную продукцию», — сказал министр обороны Литвы Роберт Каунас.

Европейская пресса еще с лета удивлялась этому сочетанию: растущее число ударов и падающая способность отражать баллистические ракеты на фоне, с одной стороны, пустеющих, а с другой — медленно пополняющихся арсеналов. Сегодняшняя встреча только закрепила этот разрыв — между политическим желанием и дальше помогать и реальной способностью нарастить эту поддержку.

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