Лихорадка и сепсис: пять женщин попали в больницу после процедуры ЭКО в Москве

Супруг одной их пострадавших сообщил, что женщина в тяжелом состоянии.

В столичную инфекционную больницу экстренно поступило пять женщин. Пострадавшие накануне проходили процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в одной из московских клиник. Об этом стало известно 5-tv.ru. У всех госпитализированных пациенток были отмечены проявления схожих симптомов: лихорадка и сепсис.

Телеканалу удалось связаться с мужем одной из женщин, попавших в медицинское учреждение. Вадим сообщил, что супруга уже второй раз пользовалась услугами клиники. По его словам, после первого раз проблем не возникало. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом положении.

Мужчина собирается вникнуть в происходящее, поскольку данный случай уже не первый в медучреждении.

«Я планирую разбираться с ситуацией, хочу понять, что там произошло. В первый раз все было нормально. В клинике был еще один случай, у девушки такие же симптомы. Может, это как-то связано с ошибкой клиники», — рассказал Вадим Кем.

Самочувствие жены собеседник расценивает как тяжелое. Врачи сообщили мужчине, что не хотели бы его обнадеживать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поручил разработать тестирование на генетические риски для родителей. Подобное обследование пар, которые собираются завести детей, на наличие наследственных болезней нацелено на борьбу с распространением патологий в России.