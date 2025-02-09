Форелевое безумие: рыбаки пытаются поймать «сбежавшую» рыбу на Ладожском озере

В рыбном скандале теперь будет разбираться полиция.

Модницам приготовиться! Очередное западное веяние — «поцелуй лосося» вместо филлеров и ботокса. Под кожу вводят препарат, созданный из рыбной молоки. Ну а заговорили об этом после того, как «рыбный коктейль» на себе опробовали Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян и восходящая звезда британской поп-музыки Charli XCX.

Научное название препарата длинное и скучное — полидезоксирибонуклеотиды (ПДРН). Попав в женский организм, они придают коже сияние, мягкий объем. Буквально омолаживают. Ну а «поцелуй лосося» — просто красивое, продающееся название для процедуры.

Все это, естественно, подается под соусом отказа от химии в пользу естественных ингредиентов, и, конечно, предпочтительнее материал диких, а не выращенных на фермах лососей.

На этой неделе и в России возникла подобная дискуссия о том, какая рыба полезнее: из моря или из садков? А поводом стали вот эти кадры настоящего форелевого безумия — сотни рыбаков устремились на Ладожское озеро, где в одном из заливов «сбежало» почти все поголовье форелевого хозяйства. Десятки тонн. Владельцы предприятия утверждают, что беглянке помогли — злоумышленники порезали заграждения откормочных садков. И ведь это далеко не первый случай.

Три региона: Мурманская область, Ленинградская область и республика Карелия уверенно лидируют в стране по выращиванию лососевых рыб. Потому и «бегство» с хозяйств здесь происходит чаще, чем где-либо еще. Что удивительно, не все владельцы страдают от таких ЧП, если поголовье застраховано. Есть даже версия, что некоторые сами могут отпускать косяки на волю, если с рыбой какая-то беда.

Как бы то ни было, на северо-западе России появился особый вид развлечения — «охота на беглянку». Как это выглядит, увидела корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

По разные стороны баррикады — рыбаки и рыбоводы. Уже неделю залив Рауталахти как поле боя.

«Пьяные на территорию проникают, пытаются вступить в перепалки с охраной, и даже там пытаются подраться, мы их всех выводим», — рассказал исполнительный директор рыбоводческого хозяйства Сергей Платонов.

В начале недели этот район накрыла настоящая форелевая лихорадка. Рыба сбежала из четырех поврежденных садков. Тысячи рыбаков из Карелии, Архангельска, Вологды, Мурманска, Петербурга и даже Финляндии оказались тут как тут.

Фермеры могли бы выставить обловочные сети и поймать беглянок, но вместо этого пришлось защищать остальные садки. Будто обезумевшие любители легкой наживы начали удить прямо из них!

По щиколотку в воде, даже когда лед уже трещал под ногами! Вмешаться пришлось сотрудникам ОМОНа. Вылавливая по 30-50 рыб в час, рыбаки, кажется, и не задумывались: вопросы к ним возникнут не только этического, но и юридического характера.

Чуть подальше от садков на льду можно увидеть вот такие скульптуры. Это говорит о том, что здесь вырезали квадратную лунку для ловли сетями, что вообще-то незаконно. Как и вылов больше пяти килограммов рыбы в сутки, да и в принципе — ловля в пределах арендованного хозяйством участка. Но кто ж проконтролирует?

«У нас в стране более пяти миллионов рек и более пяти миллионов озер. И всего лишь две с половиной тысячи сотрудников рыбоохраны России. Безусловно, идет бесконтрольный, безнадзорный лов рыбы», — сказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Тем временем фермеры подсчитывают убытки. Предварительно, 50 тонн форели — десятая часть всего хозяйства. И около 30 миллионов рублей. Подозревают, что орудует рыбная ОПГ.

«Кто-то ночью прокрался, пробрался, пока охранники отвлекались на другие садки, и сделал вот это вот дело», — добавил исполнительный директор рыбоводческого хозяйства Сергей Платонов.

Более того, фермеры подозревают, что стали новым этапом так называемой охоты набеглянку. Сразу после разрыва сетей в закрытых рыбацких чатах появилось фото, очень похожее на полицейское сообщение о преступлении. Кто-то умудряется на этом даже заработать.

«Пять тысяч, и геолокация скинута. Сколько таких любителей рыбалки халявной! Это сотни их, заработать можно очень даже хорошо», — поделился старший смены рыбоводческого хозяйства Евгений Зайцев.

После рыбного безумия многие здесь стеснительно прячут лица. Но у них есть своя версия случившегося. Под подозрением сами фермеры.

«Они просто по страховке получают бабки свои, заявляют, что ушло 44 тонны, только ушло десять тонн. Потом по страховке получают, а потом всю эту рыбу сетями выдалбливают, еще и сами забирают — все это понятно», — сказал рыбак Альберт.

На условиях господдержки в Карелии рыбу действительно можно страховать. В прошлом году предприятия получили рекордные выплаты — больше 12 миллионов. Удобный трюк, но не в этот раз, уверяет руководство фермы.

«Многие люди почему-то уверены, что рыба была застрахована и что непременно страховка нам вернется. И, в общем-то, ничего страшного нет, рыба застрахована не была. То есть, это просто прямой ущерб для предприятия», — рассказал руководитель рыбоводческого хозяйства Кирилл Покушин.

Но вот что точно вызывает вопросы, так это здоровье форели. Рыбаки делятся фото: улов в каких-то пятнах. Да и плавает рыба странно.

«В зимнее время на форели в частности частенько у нас встречается хладноводный флексибактериоз, который может вызывать до 20% гибели рыбы в этот период», — прокомментировал заведующий лабораторией аквакультуры Валерий Костюничев.

И это заставляет задуматься: могли ли фермеры сами выпустить больную рыбу на свободу, чтобы сэкономить на ее лечении или утилизации? Только вот эта, возможно, зараженная форель уже попала на столы, в том числе и в сыром виде. А кто-то оперативно ее продал. Резонный ответ рыбоводов: так если она странная, зачем ловили как одержимые?

И третья версия: вредительство не приезжих рыбаков, а местных — тех, кто еще несколько лет назад мог бесплатно ловить здесь дикую форель.

«Ловить уже мест мало осталось. Отжимают, отжимают, выжимают. Так что бунт — вполне», — поделился рыбак Сергей.

С многочисленными форелевыми хозяйствами — их в Карелии больше 60-ти — жители ведут войну. То, что для фермеров просто бизнес-площадка, для местных — единственный источник воды. А рыба в тесных садках — не самая стерильная история.

«Всю Ладогу, все озера — они же не чистят там ничего! А рыба — сами знаете, гадит. Тут форелевое, там форелевое, по всей Ладоге идет. И все одни форелевые. Куда ее столько?» — возмутился житель поселка Хийтола Виктор Фатеев.

Несколько поселков в прошлом году смогли отстоять свое озеро. Чтобы здесь запретили создавать форелеводческие хозяйства, жители почти месяц массово отправляли письма чиновникам. Не исключено, что сети на садках порезали те, кому отстоять оазисы не удалось.

В рыбном скандале теперь будет разбираться полиция, а в чатах рыбаков уже, кажется, планируют следующую охоту на беглянок.