Снежная лавина сошла в горах Красноярского края
В районе инцидента ограничено движение транспорта.
Фото: www.globallookpress.com/Dr. Wilfried Bahnmüller
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Сход снежной лавины оказался препятствием для движения транспортных средств в Курагинском районе Красноярского края. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС РФ по региону.
Снежная лавина сошла в горах Красноярского края. Фото:
«В 07:40 (03:40 мск) поступило сообщение о сходе снежной массы в Курагинском районе на 25 км автодороги «Курагино-Черемшанка», — пишут на официальном сайте ведомства.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
При этом в МЧС уточнили, что на ликвидацию произошедшего было направлено десять человек и выделено четыре единицы специальной техники.
Похожий инцидент произошел недавно в Киргизии. Тогда шесть личных автомобилей и микроавтобус попали в снежные лавинные завалы на трассе Бишкек — Ош.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что школьница разбилась во время катания на лыжах в Красноярском крае. Подросток при спуске с горы налетела в дерево. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
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