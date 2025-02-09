Снежная лавина сошла в горах Красноярского края

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

В районе инцидента ограничено движение транспорта.

Снежная лавина сошла в горах Красноярского края

Фото: www.globallookpress.com/Dr. Wilfried Bahnmüller

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Сход снежной лавины оказался препятствием для движения транспортных средств в Курагинском районе Красноярского края. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС РФ по региону.

текстСнежная лавина сошла в горах Красноярского края. Фото:mchs.gov.ru

«В 07:40 (03:40 мск) поступило сообщение о сходе снежной массы в Курагинском районе на 25 км автодороги «Курагино-Черемшанка», — пишут на официальном сайте ведомства.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

При этом в МЧС уточнили, что на ликвидацию произошедшего было направлено десять человек и выделено четыре единицы специальной техники.

Похожий инцидент произошел недавно в Киргизии. Тогда шесть личных автомобилей и микроавтобус попали в снежные лавинные завалы на трассе Бишкек — Ош.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что школьница разбилась во время катания на лыжах в Красноярском крае. Подросток при спуске с горы налетела в дерево. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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