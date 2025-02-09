Кадры фотокора «Известий», сделанные для Сталина по итогам Ялтинской конференции

В Российском государственном архиве социально-политической истории хранится альбом, который для революционера Иосифа Сталина подготовил фотокорреспондент «Известий» Самарий Гурарий. Главные кадры в альбоме посвящены Ялтинской конференции. Их продемонстрировал 5-tv.ru научный руководитель архива Андрей Сорокин.

«В личном архиве Сталина хранится альбом фотографий, подготовленный по итогам Крымской конференции известным советским фотокорреспондентом Гурарием и направленный руководством газеты „Известия“ в адрес Сталина. Среди этих фотографий много тех, что были сделаны в главном зале Ливадийского дворца, где проходили встречи и заседания руководителей трех держав», — подчеркнул специалист.

Фотокор смог навсегда оставить в истории момент, когда в Крым прилетел британский премьер-министр Уинстон Черчилль. На одном из снимков политик спускается по трапу самолета на аэродроме Саки.

Также есть кадр, где народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов встречает с самолета американского лидера Франклина Рузвельта.

Есть и снимки, где Сталин встречает Черчилля, подъехавшего к Ливадийскому дворцу. Оба лидера в военной форме, переговариваются. Также запечатлены все участники конференции за круглым столом.

Подробности про ключевые эпизоды произошедшей 80 лет назад исторической встречи Черчилля, Сталина и Рузвельта, а также уникальные архивные документы смотрите в сюжете «Итоговой программы с Петром Марченко» сегодня в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы по Ялтинской конференции.