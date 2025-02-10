Фон дер Ляйен заявила о готовности Европы к диалогу с США

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Глава ЕК фон дер Ляйен: Европа готова к диалогу с США

Фото, видео: Reuters/Johanna Geron; https: youtube.com/EuropeanCommission; 5-tv.ru

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В условиях неопределенности установлена новая повестка дня.

Европа готова к открытому и конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.

На пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном YouTube-канале Еврокомиссии, она подчеркнула, что Европа настроена на укрепление партнерства в вопросах глобальной безопасности и стабильности, несмотря на изменяющуюся повестку Вашингтона.

«Наш давний союзник, Соединенные Штаты, установил новую повестку дня», — отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что страны Европы осознают потенциальные вызовы, которые могут возникнуть в ходе этого диалога, но уверены в необходимости сотрудничества.

Кроме того, фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит придерживаться курса на глобальное взаимодействие и открытость, подчеркивая важность укрепления международных партнерств для решения актуальных мировых проблем.

Ранее 5-tv.ru писал, Ляйен готовит ответ США на возможное введение пошлин.

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