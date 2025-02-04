«Чрезвычайные меры»: фон дер Ляйен готовит ответ США на возможное введение пошлин

При этом она готова закрыть глаза на нарушение европейских соглашений, если речь идет о тратах на оборону.

Новые вызовы и растущая неопределенность. Так обозначила настроения, царящие сейчас в Европе, Урсула фон дер Ляйен — по итогам неформального саммита ЕС.

На повестке встречи — вопросы обороны в свете последних заявлений Дональда Трампа, который требует от Европы большей самостоятельности и повышения военных расходов до 5% ВВП. Что, по мнению экспертов, ни одна европейская страна выполнить не в состоянии.

И даже в дежурных заявлениях о единстве уже слышны панические интонации. Глава Еврокомиссии заявила, что дополнительные расходы на оборону должны нести национальные бюджеты стран-членов Евросоюза. При этом она готова закрыть глаза на нарушение европейских соглашений, если речь идет о тратах на оборону.

«В экстраординарные времена нужно принимать чрезвычайные меры. Мы в Еврокомиссии будем более гибко относиться к вопросам выполнения пакта стабильности и роста в вопросах инвестиций в оборону, у государств будет гораздо больше бюджетного пространства для наращивания затрат», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.