Враг пытался сделать из города неприступную крепость, но российская армия все равно спасла населенный пункт от украинских нацистов.

Об уничтожении иностранных наемников при освобождении Дзержинска рассказали штурмовики группировки «Центр». Биться с ними пришлось за каждый квадратный метр.

Десять лет националисты превращали город в мощный укрепрайон с разветвленной сетью подземных коммуникаций. Для обороны противник использовал шахты и жилые многоэтажки.

По националистам почти непрерывно работали артиллерия и ударные дроны. Под их прикрытием на позиции заходили штурмовые отряды. На руку нашим военным сыграла плохая подготовка личного состава ВСУ — в их рядах все меньше опытных военных.

«Самая большая девятиэтажка — вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников. Сейчас в основном где-то группа 6-7 человек. Два из опытных, из старых, а остальные только новонабранные», — сообщил стрелок-помощник гранатометчика рядовой Артур Хазарьян.

По признаниям штурмовиков — в Дзержинске в основном были польские наемники, они пытались удержать позиции наравне с убежденными националистами. При штурме одной из многоэтажек иностранную речь услышали, перехватив радиопереговоры.

Бой шел больше семи часов. В результате десять комбатантов были уничтожены.

В целом, в Дзержинск были стянуты большие резервы. По данным Минобороны, общая численность группировки противника превышала 40 тысяч. Большая часть была потеряна.

Стоит отметить, именно из Дзержинска (он же по-украински — Торецк — Прим.ред.) националисты вели постоянные обстрелы Горловки. Полное взятие под контроль Дзержинска открывает дорогу для освобождения еще одной важной точки на карте боевых действий — Константиновки.