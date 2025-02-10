Следите за небом: расписание садовых работ на март по фазам Луны

Садоводам в марте для хорошего урожая нужно ориентироваться по фазам Луны. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU.

Так 1 марта, а затем и 14-го, 29-го и 30-го не стоит ничего сажать, для успешного дальнейшего роста эти даты станут неблагоприятными. В эти числа лучше займитесь подготовкой к работам или изучите специальную литературу.

А вот 2-го, а следом и 3, 4, 8, 9, 12, 13 марта — идеальные дни для посадки декоративных цветов. В большинство из этих дат можно сеять и овощные культуры. Для посадки огурцов также хороши такие дни, как 5, 6 и 7 марта. А 10-го и 11-го можно заняться помидорами.

Для ухода за садовыми деревьями и кустарниками идеально подходит 15 марта. А 16-го, кроме садовых растений, внимание можно уделить и комнатным.

Для обрезки деревьев благоприятен и 17-й день месяца, однако черенкование лучше отложить. Полив и подкормка будут эффективны 18 марта, но для работы со стеблями все еще не пришло время. На 19-й день прогнозы остаются прежними. Можно также уделить время комнатным растениям.

Для обработки от вредителей и болезней подойдут 20 и 21 марта. Пересадку комнатных растений лучше назначить на 22, 23 и 24 числа месяца. Прищипку можно провести 25-го, а уход за рассадой назначьте на 26 марта. Полив и подкормка хорошо пройдут 27 и 28 числа.

В качестве выходного стоит выбрать 29-й день месяца — не трогайте растения совсем. Последние двое суток посвятите работам с землей, но с зелеными «питомцами» и семенами лучше не взаимодействовать.

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