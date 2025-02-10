+Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова сбежала с ребенком от бывшего мужа из Израиля

Бывший муж Екатерины Бельской — внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова — не выпускал ее с ребенком из Израиля, где семья жила до 2020 года. Об этом рассказала самарский блогер Наталья Ширяева в беседе с aif.ru.

Она уточнила, что Бельская развелась с мужем в 2020 году. До этого момента они жили в Израиле. Бельская родила в этой стране, а после развода вернулась в Россию.

«Он (муж Бельской. — Прим. ред.) не хотел отпускать ее и ребенка, поэтому, соответственно, они напрягли связи», — сказала Ширяева.

При этом неизвестно, где сейчас находится бывший муж Бельской и заберет ли ребенка из детского дома.

Гибель Тарховых

Виктор Тархов и его жена Наталья не выходили на связь с декабря 2024 года. Только 31 января друг экс-чиновника обратился с заявлением о пропаже в полицию, сообщали в СК РФ. Было возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют различные версии и мотивы случившегося, а также устанавливают все обстоятельства.

По данному делу задержали 5 февраля внучку Тарховых Екатерину Бельскую. Суд арестовал ее на два месяца. Согласно версии следствия, внучка убила дедушку и его супругу, а потом расчленила и «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу».

Пока Тарховых разыскивали, Бельская тем временем рассылала сообщения с их телефонов, параллельно продавая имущество покойных по поддельным доверенностям. И, хоть на связь погибшие «выходили», у близких появились подозрения. Тогда-то друг экс-мэра и подал заявление в полицию.

Виктор Тархов работал в должности мэра Самары с 2006-го по 2010-й. 3 января ему исполнилось 77 лет. По истечении срока на высоком посту чиновник занимался предпринимательством в нефтяной сфере, а потом и вовсе отошел от дел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об убийстве экс-мэра Самары и его жены.