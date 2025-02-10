На глазах у ребенка: бывшая Паши Техника обвинила его в избиении

Женщина намерена наказать рэпера за содеянное.

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) — Ева Карицкая заявила, что он избил ее на глазах у шестилетнего сына. Об этом она сообщила в своем блоге в Сети.

Экс-супруга артиста посетовала на инцидент, который, по ее утверждению, далеко не первый в их взаимоотношениях. По ее словам, Павел набросился на нее с угрозами, бил бутылки о двери и вел себя неадекватно.

«Распыленный перцовый баллончик, рукоприкладство, ребенок в слезах. Я долго терпела и не вызывала полицию, потому что жалко. Обычно спасали рехабы, но это уже слишком», — написала Ева.

Отмечается, что их общий сын Иван в этот момент присутствовал в квартире и был невероятно напуган. Мальчик плакал на кровати от безысходности и не понимал, где ему спрятаться. А отец в это время кричал на бывшую жену, не обращая внимания на сына.

Фото, видео: Instagram*/techniquepashalive/evakaritskaya; 5-tv.ru

Ева Карицкая заявила, что была вынуждена вызвать сотрудников правоохранительных органов. Однако, по ее словам, полицейские лишь сфотографировались с Пашей Техником и уехали, не составив протокола. Несмотря на то, что прошлые выходки бывшего Карицкая прощала, в этот раз она намерена идти до конца и планирует написать заявление.

Рэпер длительное время борется с алкогольной и наркотической зависимостями. Он неоднократно проходил лечение в рехабах, но устойчивого результата оно не приносило и артист возвращался к прежнему образу жизни. Осенью 2022 года Паша Техник даже впал в кому от передозировки запрещенными препаратами, но это не привело его к осознанию своей проблемы.

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