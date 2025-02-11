Ксения Новикова не включила Жанну Фриске в «золотой состав» «Блестящих»

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Ксения Новикова: без Фриске у «Блестящих» каждый год были хиты

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова объяснила, почему не считает состав группы

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

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Главные хиты группы, по ее мнению, были записаны в другой период.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова не считает, что Жанна Фриске входила в «золотой состав» коллектива. По ее мнению, классика группы — это Анна Семенович, Надежда Ручка и Юлия Ковальчук. Об этом Новикова рассказала в интервью изданию «Страсти».

«Этот состав долго существовал. Тогда у нас каждый год были хиты. Вы знаете, это феномен. Сколько лет мы поем эти песни, а их по-прежнему любят люди!» — объяснила она.

Особенно тронуло Новикову то, что ее песня «А я все летала» стала настоящим хитом, и она сама является ее автором.

«Она всегда была и будет самой близкой моему сердцу», — призналась Ксения.

Тепло вспоминает певица и свою покойную коллегу, Жанну Фриске. Для нее Жанна была примером доброты и заботы.

«Первое слово — светлая. Добрая, мягкая, настоящая женщина! Она всегда была „мамочкой“. Даже в 25 лет, когда мы с ней познакомились, она уже тогда была как мама коллектива. Всегда могла посоветовать и подсказать. Я научилась у нее многому. Прекрасный человек!» — рассказала Ксения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому досталась квартира Жанны Фриске.

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