Со дня смерти звезды прошло почти десять лет.

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что оставила квартиру Жанны для ее сына Платона.

По словам родственницы, пустующее жилье до сих пор остается нетронутым. Она не теряет надежды на то, что после совершеннолетия Платон будет жить в московской квартире матери и воссоединится с тетей, бабушкой и дедушкой.

«Квартира Жанны стоит, как и стояла. Ждет Платона. Зачем нам там жить, если у нас есть своя?» — написала она в социальных сетях.

Как известно, отец наследника — телеведущий Дмитрий Шепелев — не позволяет ему общаться с родственниками по маминой линии. Наталья Фриске также рассказывала, что следит за племянником в социальных сетях, но не может связаться с ним.

Певица Жанна Фриске стала мамой в 2013 году. Спустя несколько месяцев после родов ей диагностировали глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга.

Знаменитость проходила лечение в различных клиниках, организовывались сборы, но деньги и лучшие врачи не помогли. Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

После ее смерти Дмитрий Шепелев оградил Платона от родственников со стороны матери и даже заблокировал их в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталье Фриске наложили пять швов.