Лавров заявил о намерении РФ добиваться признания геноцида народов СССР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Лавров: Россия будет добиваться признания геноцида народов СССР во времена ВОВ

Лавров заявил о намерении РФ добиваться признания геноцида народов СССР

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Глава МИД назвал священным долгом вести бескомпромиссную борьбу с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории.

Россия будет добиваться признания преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов СССР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на собрании в честь Дня дипломатического работника.

«Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения президента России Владимира Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза», — заявил министр.

Лавров напомнил, что 2025 год пройдет под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), и святой долг россиян перед поколением героев — сохранить историческую память о Великой Победе и бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории.

Верховный суд Кабардино-Балкарии в ноябре прошлого года начал исследовать письменные доказательства по делу о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в регионе в годы ВОВ.

Прокурор региона Николай Хабаров заявил, что в период оккупации Кабардино-Балкарской АССР, которая длилась с августа 1942 года по январь 1943-го, массовые убийства мирного населения и советских военнопленных осуществляли гестапо, команда СД-10, отряды жандармерии и военные комендатуры.

Вместе с тем захватчики нанесли огромный урон экономике региона. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс составил более 38 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тульский областной суд приступил к рассмотрению иска об установлении факта геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны.

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