Мишустин заявил о планах повышения производительности труда в России на 20%

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Результат должен быть достигнут через шесть лет, подчеркнул глава правительства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева; 5-tv.ru

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Производительность труда в России должна вырасти на 20% через шесть лет. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.

Он отметил, что к национальному проекту «Производительность труда» уже подключились около семи тысяч предприятий из разных секторов, свыше 100 тысяч работников прошли обучение современному управлению и 5,5 тысячи организаций увеличили прибыль на 430 миллиардов рублей. Кроме того, 1,5 тысячи компаний вышли на новые рынки.

«Рассчитываем, что в результате производительность труда в России через шесть лет вырастет более чем на 20%. Таковы ориентиры», — отметил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства 7 февраля назвал повышение производительности труда одной из ключевых задач для страны.

«Вы сами все время об этом говорите — и с применением робототехники, искусственного интеллекта и всех других достижений, которые есть в нашей стране, да и в мире. Нужно брать отовсюду все самое лучшее и на этой базе повышать производительность труда. Вот это ключевая задача для нас с вами на ближайшее время», — обратился глава государства к Мишустину.

Путин добавил, что ждет от правительства план мероприятий по достижению структурного роста экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил опережение Россией темпов экономического роста других стран, в первую очередь европейских.

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