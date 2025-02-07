Путин отметил опережение Россией темпов экономического роста других стран

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Президент РФ прокомментировал ухудшение экономической ситуации в странах Евросоюза.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Темпы экономического роста России превысили прогнозы и аналогичные показатели других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«У нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках», — отметил глава государства.

Он добавил, что ознакомился со статистикой по экономической ситуации в разных странах. Она свидетельствует, что в США рост ВВП составил 2,8%, во Франции — 1,1%, в Германии — 0,2%.

При этом Путин прокомментировал ухудшение экономики в странах Евросоюза, отметив, что «мы знаем, с чем они связаны».

Кроме того, на встрече с премьером глава государства назвал повышение производительности труда одной из ключевых задач российской экономики, которой нужно добиваться с применением робототехники, искусственного интеллекта, а также с привлечением других достижений, которые есть на сегодня в стране и в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе заседания Совета при главе государства по науке и образованию оценил потребность экономики России в кадрах к 2029 году в 74 миллиона человек.

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