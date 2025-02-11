Можно заработать: вооружение Украины за счет ЕС — это бизнес-план Трампа

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Депутат Журавлев: бизнес-план Трампа — это вооружить Украину за счет Европы

Можно заработать: Вооружение Украины за счет ЕС — это бизнес-план Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP

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Президент США ведет торговую войну с Европой.

Вооружение Украины за счет ЕС — это часть бизнес-плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это предположил в беседе с изданием Life.ru депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

По словам депутата, глава США использовал ситуацию на Украине, чтобы вести торговую войну с европейскими странами. На это указывает и взрыв «Северных потоков», уничтожение которых заставило Старый свет покупать газ у Штатов, и политика относительно поставок вооружения.

«Вашингтон так долго тянул с отправкой своих „Абрамсов“, что немецкие „Леопарды“ уже успели сгореть в запорожских степях. А вот когда арсеналы в Европе истощились, оказалось, что пополнить их в состоянии только американский ВПК. Так и сейчас США по-прежнему заставляют Европу работать на американскую экономику», — подчеркнул Журавлев.

Еще одним аргументом в пользу того, что для США конфликт на Украине — это только бизнес, стало соотношение фактического долга Незалежной перед Вашингтоном и той суммой, которая требуется к возврату. Так, закупка на 200 миллиардов долларов превратилась в 500 миллиардов. Возвращать которые Украина будет «частями своей страны» — полезными ископаемыми, заметил депутат.

Известно, что представители США планируют обсудить с Европой возможность увеличения закупок вооружения для нужд Киевского режима на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Такой вариант позволит Трампу продолжить поддерживать Украину и не допустить значительных трат бюджета Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп высказал позицию по украинскому конфликту.

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