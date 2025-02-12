Бондаренко поделился воспоминанием из детства: «Одно из ярких впечатлений»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 15 0

Станислав Бондаренко: Валерий Леонтьев — это яркое воспоминание из детства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тогда будущий актер впервые посетил Москву.

Одно из самых ярких воспоминаний актера Станислава Бондаренко из 1990-х связано с народным артистом РФ Валерием Леонтьевым. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Аутсорс».

По словам знаменитости, это десятилетие ассоциируется у него в первую очередь с переездом семьи в столицу. Однако самое яркое впечатление оставил концерт Валерия Леонтьева.

«У меня одно из ярких впечатлений, когда я впервые приехал, в сюда в Москву. Меня мама с отчимом привезли в первый раз, где-то в шесть, почти в семь лет. И я в первый раз попал на концерт Валерия Леонтьева. А он тогда был топ вообще просто. Это было как раз 1990-е», — вспоминает Бондаренко.

Актер признается, что сейчас практически не пересекается с Леонтьевым. Однако был период, когда он мог периодически видеть знаменитого исполнителя, поскольку его тетя работала одним из администраторов Валерия.

Раннее 5-tv.ru писал о том, что заставило 75-летнего Валерия Леонтьева снова петь.

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