Бондаренко поделился воспоминанием из детства: «Одно из ярких впечатлений»

Тогда будущий актер впервые посетил Москву.

Одно из самых ярких воспоминаний актера Станислава Бондаренко из 1990-х связано с народным артистом РФ Валерием Леонтьевым. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Аутсорс».

По словам знаменитости, это десятилетие ассоциируется у него в первую очередь с переездом семьи в столицу. Однако самое яркое впечатление оставил концерт Валерия Леонтьева.

«У меня одно из ярких впечатлений, когда я впервые приехал, в сюда в Москву. Меня мама с отчимом привезли в первый раз, где-то в шесть, почти в семь лет. И я в первый раз попал на концерт Валерия Леонтьева. А он тогда был топ вообще просто. Это было как раз 1990-е», — вспоминает Бондаренко.

Актер признается, что сейчас практически не пересекается с Леонтьевым. Однако был период, когда он мог периодически видеть знаменитого исполнителя, поскольку его тетя работала одним из администраторов Валерия.

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