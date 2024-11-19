Разовая акция или новогодний марафон: что заставило 75-летнего Леонтьева снова петь

Валерий Леонтьев выступил перед зрителями в России. Готов ли певец к полноценному возвращению на сцену, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Валерий Леонтьев вернулся в Россию. Почему народный артист РФ решил вновь выйти на большую сцену после пятилетнего перерыва? Действительно ли у него возникли проблемы с финансами? На что 75-летний певец живет в США? И как сейчас чувствует себя «одинокий бродяга любви»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Выступление Валерия Леонтьева на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого произвело фурор. Восторженные зрители буквально завалили главного «Казанову» российской эстрады цветами. И не хотели отпускать со сцены.

Появление Леонтьева в тот день стало для всех приятным сюрпризом. Ведь поклонники уже не надеялись когда-нибудь снова услышать любимые хиты в исполнении кумира.

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Последний большой сольный концерт Валерий Леонтьев дал в 2019-м по случаю своего 70-летия. Уже тогда он признался, что устал от гастролей и мечтает о заслуженном отдыхе. Хочет проводить время с женой и никуда не спешить.

«Знаете, как это здорово, быть никому не обязанным. Я не должен смотреть в расписание: в 18 часов там, а в 20 часов там. А это замечательно: быть свободным человеком, никому ничего не должным. Я хочу попробовать, как это», — заявил певец.

Вскоре певец улетел в США. У него двухэтажная вилла в элитном районе Майами. В Россию приезжал лишь на редкие съемки телепередач или ради выступлений на частных мероприятиях. А весной этого года Леонтьев заявил, что окончательно уходит из шоу-бизнеса. Объяснял это преклонным возрастом и неважным здоровьем. Певец давно страдает от проблем со зрением и болей в ногах. Он перенес несколько операций на коленных суставах.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — подчеркнул исполнитель.

И вот ноябрь 2024-го. Леонтьев уже снова радует зрителей своими жаркими танцами. Как будто и не было длительного перерыва.

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Но почему Валерий вдруг изменил свое мнение и неожиданно для всех вернулся? Поклонники предположили, что всему виной трудности с деньгами. Жизнь в Майами дорогая. А за концерты в Москве наверняка хорошо платят.

«Конечно, он здесь максимально зарабатывает. У него здесь хорошие гонорары. За одно выступление он здесь получает порядка семи миллионов рублей. То есть его Россия кормит», — уточнил продюсер Сергей Дворцов.

«Деньги кончились — это не значит, что нужно, чтобы вернулся. Потому что если тебя не принимают, ты идешь на другую работу. Если тебя принимают, значит, тебя все еще любят, тебя помнят и есть потребность в твоей музыке, в той энергии, которую ты несешь. Я считаю, это заслуживает уважения, что он уже далеко не молодой человек. И это такой мужественный шаг — вернуться на сцену и тратить силы, время, здоровье, чтобы радовать зрителя. Это здорово», — выразил мнение певец Роман Архипов.

Правда, сразу после выступления Валерий Леонтьев огорчил фанатов. О полноценном возвращении речи не идет. Сказал, что это была разовая акция по случаю дня рождения друга.

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Друзья уверены: проблем с финансами у Леонтьева нет. Его жена в США ведет успешный бизнес. Она владеет гостиницей и парикмахерской для собак. Кроме того, за многолетнюю карьеру артист наверняка накопил достаточно. Так что теперь вполне может себе позволить выходить на сцену лишь удовольствия ради.