Движение «Победа 9/45» запустила автономная некоммерческая организация (АНО) «Евразия». В его рамках будет организован патриотический фестиваль с концертом при участии российских звезд. Мероприятие пройдет в странах СНГ и на Балканах. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета движения Борис Чернышов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», посвященной запуску «Победы 9/45».

«Грандиозный фестиваль „Победа 9/45“ будет проходить в центре городов-участников и объединит разные поколения. <…> Это будет большой праздник с концертом с участием звезд российской эстрады, патриотических коллективов, салютом в честь героев Великой Победы», — сказал он.

Чернышов отметил международный проект «Наследники» на Балканах. Он займет особое место в этих мероприятиях. Вместе с тем будет организован автопробег по местам боевой славы. На основе данного мероприятия снимут фильм о едином подвиге народов Европы в годы Второй мировой войны.

На пресс-конференции ветеран Иван Гришанов назвал непозволительным отказ в других странах от празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, важно направлять молодежь, чтобы не допустить сегодня войну.

«Это потеряно, это потерянное не только детство, потерянная память, а потерянная память теряет и детство. <…> На молодежь нужно направлять все вот это внимание, чтобы молодежь знала, что было раньше и чего не должно быть сейчас», — сказал Гришанов.

Лидер оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор, в свою очередь, заявил, что 9 Мая — великий день. По его словам, праздник связан с взаимодействием поколений. Шор также указал на попытки Запада переписать историю. Он выразил сожаление в связи с этим.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении РФ добиваться признания геноцида народов СССР. Министр назвал священным долгом вести бескомпромиссную борьбу с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории.