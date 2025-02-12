АНО «Евразия» организует фестиваль «Победа 9/45» с концертом в СНГ и на Балканах

|
Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Также автопробег пройдет по местам боевой славы.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Движение «Победа 9/45» запустила автономная некоммерческая организация (АНО) «Евразия». В его рамках будет организован патриотический фестиваль с концертом при участии российских звезд. Мероприятие пройдет в странах СНГ и на Балканах. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета движения Борис Чернышов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», посвященной запуску «Победы 9/45».

«Грандиозный фестиваль „Победа 9/45“ будет проходить в центре городов-участников и объединит разные поколения. <…> Это будет большой праздник с концертом с участием звезд российской эстрады, патриотических коллективов, салютом в честь героев Великой Победы», — сказал он.

Чернышов отметил международный проект «Наследники» на Балканах. Он займет особое место в этих мероприятиях. Вместе с тем будет организован автопробег по местам боевой славы. На основе данного мероприятия снимут фильм о едином подвиге народов Европы в годы Второй мировой войны.

На пресс-конференции ветеран Иван Гришанов назвал непозволительным отказ в других странах от празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, важно направлять молодежь, чтобы не допустить сегодня войну.

«Это потеряно, это потерянное не только детство, потерянная память, а потерянная память теряет и детство. <…> На молодежь нужно направлять все вот это внимание, чтобы молодежь знала, что было раньше и чего не должно быть сейчас», — сказал Гришанов.

Лидер оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор, в свою очередь, заявил, что 9 Мая — великий день. По его словам, праздник связан с взаимодействием поколений. Шор также указал на попытки Запада переписать историю. Он выразил сожаление в связи с этим.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении РФ добиваться признания геноцида народов СССР. Министр назвал священным долгом вести бескомпромиссную борьбу с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории.

-8° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:21
В России сезон аллергии начнется раньше срока из-за теплой зимы
14:05
В Красноярске подросток родила младенца и выбросила его в мусорный бак
13:51
«Мама забрала»: сын Стриженова не смог сдержать слез на церемонии прощания с отцом
13:44
Дети главных раввинов России и Одессы поженятся в Израиле
13:32
Ушла эпоха: как погибает Дом моды Вячеслава Зайцева
13:19
Церемония прощания с Олегом Стриженовым проходит в Москве

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
Голодный период: чего ожидать от Снежной Луны 12 февраля 2025 года
И такое бывало: из-за чего Алена Апина обращалась в полицию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год