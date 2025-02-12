«Уходят глыбы советского кино»: Лужина пришла проститься со Стриженовым

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 19 0

Лариса Лужина считает Олега Стриженова глыбой советского кино

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Народный артист СССР умер 9 февраля.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина считает народного артиста СССР Олега Стриженова гениальным актером. Об этом она рассказала 5-tv.ru. во время церемонии прощания со Стриженовым в Москве.

Лужина считает Олега Стриженова хорошим товарищем и другом. Для нее он всегда останется в памяти, как «очень красивый мужчина и талантливый артист».

«У него была своя индивидуальность, у него было чувство собственного достоинства», — сказала она.

Кроме того, он был всегда был честен и говорил лишь правду-матку в глаза, никого не боялся, вспоминает актриса.

«Он был очень хороший, талантливый артист. Он был гениальным артистом. Это вот идет вся плеяда: Смоктуновский, Тихонов, Стриженов Олег, брат его. Они все были артистами очень высокого класса. Уходят глыбы нашего советского кино, которые так много сделали», — сказала Лужина.

Народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в воскресенье, 9 февраля. Перед этим у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента, но через несколько дней он умер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония прощания с Олегом Стриженовым проходит в Москве.

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