Два человека оказались под завалами после обрушения в шахте в Соликамске

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 331 0

На месте работают спасатели.

Два человека оказались под завалами после обрушения в шахте в Соликамске

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате обрушения породы в шахте в городе Соликамск Пермского края под завалами оказались два человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По нашим данным, все произошло в шахте «Уралкалия» в районе 08:30 по московскому времени.

На месте работают спасатели. Подробности ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о произошедшей в прошлом году трагедии в Амурской области. Тогда на протяжении двух недель спасатели пытались вызволить оказавшихся в земляной ловушке 13 шахтеров после обрушения горных пород на руднике «Пионер».

Люди застряли на глубине более 100 метров, вызволить их, к сожалению, спасателям так и не удалось.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
94.05
-1.75 98.01
-1.19
Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака

Последние новости

10:35
«Схватить могут любого»: украинцы забирают детей из вузов и школ, пряча их от «людоловов»
10:20
Два человека погибли после обрушения в калиной шахте в Соликамске
10:06
«Не поверите»: Боня ответила, когда занималась сексом в последний раз
9:52
Цигун и тайны усадеб: что приготовили парки в рамках проекта «Зима в Москве»
9:39
Два человека оказались под завалами после обрушения в шахте в Соликамске
9:26
«Сын в реанимации»: в семье артиста Стриженова произошла еще одна беда

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
Дмитрий Чеботарев рассказал о подготовке к съемкам «Челюскин. Первые» на морозе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год