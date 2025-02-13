«Полная чушь»: слухи об онкологии Олега Меньшикова оказались ложными

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 587 0

Слухи об онкологии Олега Меньшикова оказались ложными

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/olegmenshikov.ru; 5-tv.ru

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Сам артист прокомментировал ситуацию оригинальным способом.

Информация о том, что народному артисту РФ Олегу Меньшикову диагностировали онкологическое заболевание, является ложной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Это полная чушь. Актер выглядит прекрасно, и все спектакли в театре Ермоловой идут по расписанию», — отметил собеседник.

Ранее некоторые издания сообщили о якобы поставленном диагнозе и специальной терапии. СМИ обратили внимание на то, что Меньшиков «резко похудел и облысел». Недавно он появился на мероприятии в кепке и мешковатой одежде, скрывающей его худобу.

Сам артист прокомментировал слухи оригинальным образом. Меньшиков процитировал стихотворение поэта Омара Хайяма, высмеяв тех, кто распространил гнусную ложь.

«Урод над красотой смеется, тупой — над гением творца.

Предавший в верности клянется,

Продавший мило улыбнется, а сплетник гордый как овца.

И нет начала и конца», — сказал он.

В театре Ермоловой, где Олег Меньшиков занимает пост художественного руководителя, также подтвердили, что здоровью и жизни артиста ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что половина россиян не знают о бесплатной диагностике рака.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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