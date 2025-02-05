Тревога не поможет: половина россиян не знают о бесплатной диагностике рака

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 30 0

Половина россиян не знают о бесплатной ранней диагностике рака

Половина россиян не знают о бесплатной ранней диагностике рака

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

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При этом уровень страха «заработать» онкологию среди опрошенных высокий.

Около половины россиян не знают о бесплатной ранней диагностике рака, которую можно пройти в рамках безвозмездной диспансеризации. А все потому, что люди не имеют достаточно полной информации об онкологических заболеваниях. Об этом сообщает Газета.ру, основываясь на исследованиях.

Опросы показывают, что чуть больше половины россиян (54%) никогда не проходили онкоскрининг. Причем ни бесплатно, ни платно.

Люди аргументировали это нехваткой времени из-за работы и многочисленных дел, а также непониманием, для чего это нужно. Значительная часть (20%) опрошенных отметила, что не знает, где и как проводятся эти обследования и что для этого нужно сделать.

При этом уровень тревоги относительно рака среди россиян высокий. Люди беспокоятся о своем здоровье, но обычно только на словах. Лишь 13% респондентов вообще не беспокоятся об онкологическом заболевании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что повышает риск развития онкологии предстательной железы.

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Тревога не поможет: половина россиян не знают о бесплатной диагностике рака

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