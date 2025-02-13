Мэр Оренбурга решил отправиться добровольцем в зону СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Он будет защищать интересы России и мирных жителей вместе с бойцами.

«Серьезное решение»: мэр Оренбурга Салмин отправится в зону СВО

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Тема:
Спецоперация

Мэр Оренбурга Сергей Салмин намерен отправиться в зону проведения спецоперации в качестве добровольца. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале.

«Сегодня глава города Оренбурга Сергей Александрович Салмин обратился ко мне с просьбой предоставить ему возможность уйти добровольцем на СВО. Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей», — написал он.

Пока Салмин будет находиться в зоне СВО, его обязанности на посту главы города будет выполнять первый заместитель. Все реализующиеся проекты будут продолжены, а контроль за ними усилится.

Помимо мэра Оренбурга в зону спецоперации также изъявили желание отправиться несколько муниципальных служащих. Паслер пожелал им выполнить боевые задачи и вернуться с победой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России освободила населенный пункт Водяное Второе в ДНР. ВС РФ продолжают выполнять задачи спецоперации.

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