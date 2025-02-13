Армия России освободила населенный пункт Водяное Второе в ДНР
ВС РФ продолжают выполнять задачи спецоперации.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации освободили населенный пункт Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе этих действий и был освобожден населенный пункт.
Спецоперация России на Украине
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт с боевиками на окраине Часова Яра. Группу украинских националистов заметили с воздуха наши беспилотники.
- 13 февр
- Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 февр
- Экипаж Ка-52м уничтожил огневые точки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 февр
- Оборонялись семь дней: российские штурмовики неделю отбивали «опорник»
- 12 февр
- Российские зенитчики прикрыли атаку мотострелков. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 февр
- Плана нет: Трамп блефует, что готов к переговорам с Путиным
- 12 февр
- Российские танкисты уничтожили «опорник» ВСУ под огнем врага. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 февр
- Парализовали беспилотники боевиков ВСУ: российские войска продвинулись на кураховском направлении
- 11 февр
- «От слова отец»: в Приморье простились с погибшим в Курской области вице-губернатором
- 11 февр
- «Полмиллиона единиц оборудования»: Путину доложили о помощи бойцам СВО от Калужской области
- 11 февр
- Генпрокурор Краснов поручил инициировать закон о поддержке детей бойцов СВО
Читайте также
85%
-1.75 98.01
-1.19
Нашли ошибку?