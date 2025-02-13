Прокурор просит приговорить Блиновскую к шести годам колонии

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 1 271 0

Заседание проводится в Савеловском суде Москвы.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Сторона обвинения просит суд приговорить блогера Елену Блиновскую к шести годам колонии. Об этом передает РИА Новости.

«Прошу назначить наказание в виде шести лет лишения свободы», — сказала прокурор.

Заседание по делу Блиновской проводится в Савеловском суде Москвы. Как напомнила прокурор, блогер признала вину, но не умысел. Она сослалась тогда на то, что делегировала финансовые вопросы людям, которым доверяла. Однако, подчеркнула гособвинитель, Блиновская «все знала и имела умысел».

Уголовное дело против Блиновской

В апреле 2023 года вся страна узнала о деле «королевы марафонов» Елены Блиновской. Блогер попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться, но ее задержали. При ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновской предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и с 2019 по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.

Суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 мая 2025 года. Адвокаты давно планировали продать часть недвижимости и другого имущества блогера, чтобы погасить ее долги перед государством. Часть суммы уже удалось выплатить. Например, в начале октября 2024 года стало известно о продаже квартиры Блиновской в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, долгов у Елены оказалось больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда вынесут приговор Блиновской.

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