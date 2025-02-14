«Что я могу вынести отсюда?» — в тюрьме Евгения Ахременко включила бы духовность

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 17 0

Евгения Ахременко: в тюрьме я бы обратилась к духовной школе, чтобы выжить

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Актриса убеждена, что любые события, которые переживают люди, посланы им для чего-то.

Оказавшись в тюрьме, актриса Евгения Ахременко в первую очередь задумалась бы о том, какие выводы она может вынести из подобного опыта. Об увлечении духовностью артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Аутсорс».

«Ну мне кажется, здесь вопрос: „Как ты принимаешь все, что происходит?“. Если ты принимаешь в плане: „За что мне такое?“, „Бедная я несчастная!“, „Как же так?“, тогда, конечно, будет сложнее», — размышляла актриса.

Она убеждена: мы живем в такое время, когда люди просыпаются и понимают, что все события, которые происходят с ними, посланы для чего-то. В том числе и самые неприятные — например, тюрьма.

«Я думаю, что лично я бы включила всю свою духовную школу, которую мы пытаемся сейчас познать, как люди. Что я могу сделать, чтобы выжить? Что я могу вынести отсюда?» — поделилась Евгения алгоритмом действий на случай, если она попадет в тюрьму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евгения Ахременко созналась в краже косметики из магазина.

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